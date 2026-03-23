CyL suma 41 nuevos 'Soletes' en la Guía Repsol para disfrutar en Semana Santa

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VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos 'Soletes' en España, 41 de ellos en Castilla y León entre los que figuran desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades durante esta Semana Santa y con la llegada de la primavera.

En concreto, Castilla y León ha ganado esta primavera 41 nuevos 'Soletes, que elevan a 677 el número de restaurantes distinguidos en las tres provincias. En el conjunto del país la Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos 'Soletes'.

En la provincia de Ávila, los nuevos reconocimientos han recaído en 'Barraco Station', en El Barraco; 'El Rollo', en Solosancho; 'El Truco del Almendruco', en Ávila; 'La Cayetana', en Piedrahíta; 'La Escuela', en Navalosa; 'La Galería', en Navaluenga; y 'Recuncho de Gredos', en Zapardiel de la Ribera. Por su parte, la provincia de Burgos ha sumado a la lista a 'El Cid', en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja; y 'La Doña Clarita', en Burgos.

La provincia de León ha obtenido cuatro distinciones para 'El Rincón de Armunia' y 'La Bicha', en León; 'The Kitchen Soul and Food', en Ponferrada; y 'Ventasierra', en Crémenes. En Palencia, los establecimientos galardonados han sido 'El Molino de Vidrieros', en Triollo; 'El Perro de San Roque', en Aguilar de Campoo; 'Salazar', en Frómista; y 'Stop', en Velilla del Río Carrión.

En Salamanca, la guía ha destacado a '200 Uvas', 'El Alcaraván' y 'Segundo', todos situados en la ciudad de Salamanca. Asimismo, en Segovia han resultado premiados 'El Panadero', en Sepúlveda; 'El Soportal', en Pedraza; 'La Casona del Mesonero', en Palazuelos de Eresma; 'Manrique', en Sotosalbos; 'Peñalara', en Real Sitio de San Ildefonso; y 'Vacceos', en Coca.

La provincia de Soria ha incorporado a 'Nuevo Teruel', 'Ronimba' y 'York', en Soria; y 'Torreblanca', en Duruelo de la Sierra. En Valladolid, han recibido el 'Solete' los locales 'El Astral', en Tordesillas; 'Campero' y 'Las Kubas', en Valladolid; 'Jimeno Factoría', en Olmedo; 'La Taberna de Fuensaldaña', en Fuensaldaña; y 'Lo Rico de Castilla', en Traspinedo.

Finalmente, en la provincia de Zamora han sido distinguidos 'AttiKo GastroBar' e 'Il Fornazzo', en Zamora; 'La Brasería de Muga', en Muga de Sayago; 'Me Gusta Comer', en Rionegro del Puente; y 'Hermanos Coomonte', en Corrales del Vino.