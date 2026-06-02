CyL supera el millón de afiliados hasta los 1.006.379, un 1,81% más que hace un año y un 0,98% más que en abril

Archivo - Un repartidor, a 2 de agosto de 2023, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha registrado un descenso del paro del 3,3% en el último año, con 10.301 desempleados menos. En relación a junio, se ha reducido un -1%, con lo que el número de ciu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en mayo de 2026 en Castilla y León superó la barrera del millón y llegó a los 1.006.379, un 1,81 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 17.876 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España hubo un incremento mayor, en concreto del 2,54 por ciento, y Castilla y León ha registrado el sexto menor aumento de las comunidades autónomas.

Y si se compara la afiliación media de mayo con la de abril el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León aumentó en 9.815 personas, lo que en términos relativos supuso un incremento del 0,98 por ciento, ligeramente inferior que la media del país que subió un 1,05 por ciento con 231.975 afiliados más.

Castilla y León ha anotado en este caso el noveno mayor aumento porcentual de las comunidades.

Hace un año la afiliación creció un 1,41 por ciento a nivel interanual (13.762 cotizantes más) y un 0,76 por ciento respecto al mes anterior (7.497 nuevos afiliados) por lo que Castilla y León mejora la tendencia.