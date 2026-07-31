CyL termina la semana con las reservas de sangre del grupo AB- en rojo y otros dos en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre para pedir donaciones antes de las vacaciones - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la última semana de julio con déficit en las reservas de sangre de tres grupos, con AB- en rojo, y otros dos (A+ y B+) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros dos grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros cinco grupos, A- B-, 0+, 0- y AB+, están en verde.

"Mientras unos hacen la maleta, otros esperan una transfusión. Las vacaciones son un paréntesis. La necesidad de sangre, no. Si vas a viajar este verano, dona antes de irte. Hoy disfrutas. Mañana podrías necesitarla", recuerda el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en un mensaje a través de las redes sociales.