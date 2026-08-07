CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos A+ y AB- en rojo y otros dos en amarillo

Gráfico elaborado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación con el estado de las reservas de sangre en CyL - CHEMCYL

VALLADOLID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la primera semana de agosto con déficit en las reservas de sangre de cuatro grupos, con A+ y AB- en rojo, y otros dos (B+ y 0+) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos A+ y AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros dos grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros cuatro grupos, A-, B-, 0- y AB+, están en verde.

"Algunas cosas no paran por vacaciones. Cada día se necesitan 450 donaciones de sangre en Castilla y León. En estos momentos las reservas están algo escasas. Acude a donar cuando puedas, sobre todo si tu grupo es A+ o AB-", recuerda el Centro de Emergencias de Castilla y León en un mensaje a través de las redes sociales en el que se hace eco del déficit de sangre.