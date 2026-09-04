CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos B+ y AB- en rojo y otros tres en amarillo

Cartel de dona sangre para animar a los ciudadanos a donar sangre - DONA SANGRE

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la primera semana de septiembre con déficit en las reservas de sangre de cinco grupos, con B+ y AB- en rojo, y otros tres (A-, AB+ y B-) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos B+ y AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros cuatro grupos, A+, 0+ y 0-, están en verde.

"Hay personas que han donado sangre 10, 50, 100 o incluso 200 veces a lo largo de su vida. No buscan un récord, han decidido volver año tras año. Hoy ponemos en valor esa constancia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has donado?", pregunta el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en un mensaje a través de las redes sociales.