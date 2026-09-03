CyL ve un "problema de seguridad nacional" la "invasión" de Ceuta y remarca que los menores deben volver con sus padres

Efectivos de la policía marroquí detienen a tres adultos y un menor cuando intentaban cruzar la frontera de El Tarajal, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha vuelto a manifestar su preocupación ante el "problema de seguridad nacional" que constituye la "invasión" de Ceuta en el marco de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma y ha remarcado que con los menores, lo que tiene que hacer el Gobierno es llevarlos con sus padres, al tiempo que ha censurado la "inacción" y "falta de medidas" por parte del Ejecutivo central en esta materia.

En estos términos se ha expresado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que la Administración autonómica mantiene abiertos recursos jurídicos en relación con la llegada o posible traslado de menores desde Ceuta a la Comunidad.

Todo ello en la medida en que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez es "incapaz" de dar una respuesta a esta crisis migratoria, "ni siquiera de contar la verdad de lo que pasa a las comunidades autónomas, y ahí hay que enfocar el asunto".

"Estamos ante una invasión que exige una serie de medidas vinculadas a la seguridad nacional y que exige una respuesta muy clara", ha subrayado el portavoz de la Junta, un punto en el que ha asegurado que el Ejecutivo de la Comunidad tiene una idea "muy clara" en lo que respecta a esta cuestión.

Precisamente, ha señalado que esta situación se tiene que resolver desde una responsabilidad de seguridad nacional y que el Ejecutivo central, "al hacer un análisis equivocado y luego intentar negar la realidad de los hechos se ha equivocando y ha tomado decisiones incorrectas".

RECURSOS Y EXPEDIENTES

En lo que respecta a los menores, Carriedo ha explicado que la Junta ha recurrido la normativa de carácter general que afecta al conjunto de la Comunidad y estudia de forma individualizada los expedientes de los menores que puedan ser remitidos a Castilla y León.

En este sentido, ha remarcado que los menores con quien mejor están es con sus familias y ahí es donde tienen que retornar. "Esta es nuestra posición y es tal y como lo vemos y se lo hemos manifestado reiteradamente al Gobierno", ha ahondado.

De hecho, ha señalado que uno de los principales problemas es que "no se sabe muy bien lo que piensa" el Ejecutivo central sobre este asunto, ya que "unos días dice que es verdad que hay que devolver a estos menores a su lugar de procedencia y otro día tiene una visión muy diferente".

"Con los menores lo que tiene que hacer el Gobierno es llevarlos con sus padres en sus lugares de origen y esta es la posición que mantenemos", ha incidido, para después criticar el "fracaso" que han supuesto las acciones impulsadas por el Ejecutivo central para resolver este problema.

Preguntado por la situación en la que quedan los menores que ya son tutelados por la Administración autonómica, Carriedo ha hecho referencia a los recursos individualizados para que se complete la información de cada caso, incluida la realización de las comprobaciones necesarias sobre la edad de los menores.

Cuando se resuelvan los recursos correspondientes por parte de la Administración de Justicia, ha añadido, se actuará conforme al recurso que ha presentado la Junta de Castilla y León.

"Lo que pedimos es que se complete el expediente cuando está incompleto, que se haga un análisis de las pruebas de edad del menor cuando no está documentada y sobre esa base presentamos recursos individuales sobre el expediente de cada uno de los menores que se hayan derivado", ha apostillado.

AYUDAS A ORGANIZACIONES

En relación con esta cuestión, el portavoz de la Junta también ha sido preguntado por la posibilidad de que entidades como Cruz Roja o Cáritas tengan algún motivo de preocupación por los fondos que puedan llegar a perder procedentes de la Administración autonómica, dado el nuevo escenario que se presenta y los acontecimientos recientes en Ceuta, además de ciertas declaraciones de algún dirigente de Vox en esta materia y la ayuda a los migrantes que están en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha señalado que las ONG que cumplan la ley y la normativa pues recibirán sus apoyos y financiaciones en los términos de igualdad.

"Por tanto, yo confío en que la mayor parte de estas organizaciones pues vayan a cumplir la ley, la normativa vigente y por tanto esta es la idea que tenemos nosotros como Gobierno encima de la mesa", ha expresado a este respecto.