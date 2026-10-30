El DA2 acoge 'La lógica del tiempo', la primera gran exposición en un museo español de Ismael Lagares

Ismael Lagares, autor de la 'La lógica del tiempo'.
Ismael Lagares, autor de la 'La lógica del tiempo'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 13:28
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SALAMANCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de arte contemporáneo DA2 Domus Artium 2002 presenta 'La lógica del tiempo', una exposición del artista Ismael Lagares dirigida por Sema D'Acosta y realizada con la colaboración de Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte. La muestra, que ocupa las salas 6 y 7 del centro, podrá visitarse de forma gratuita hasta el 7 de marzo de 2027 y constituye la primera gran exposición del artista en un museo español.

La exposición reúne una selección de pinturas y obras cerámicas, en su mayoría, piezas inéditas creadas durante el último año. En ellas se aprecian variaciones respecto a series anteriores del autor, con una paleta menos vehemente y de tonos más neutros.

Lagares se ha consolidado en la última década como uno de los referentes de la pintura española actual; su trabajo se caracteriza por la exuberancia de la materia y los volúmenes de la superficie, rasgos que fundamentan el proyecto presentado en el DA2.

Sus piezas combinan óleo y cerámica hecha a mano en composiciones tridimensionales de gran formato. El artista integra, asimismo, técnicas como el 'collage' y el 'graffiti' con una cierta influencia informalista, en un proceso vigoroso que desemboca en obras armónicas y de delicado equilibrio.

El resultado es una pintura concebida como una experiencia sensorial ya que las masas suntuosas y los cromatismos vibrantes invitan a ser tocados y trascienden lo exclusivamente visual para despertar también el tacto y otras sensaciones.

Lagares es uno de los creadores de su generación con mayor proyección nacional e internacional porque su obra forma parte de colecciones como la Fundación Thyssen-Bornemisza de Madrid, la Colección María Cristina Masaveu Peterson, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, la Fundación Benetton de Italia, el MACBA de Barcelona o la Colección de la Casa Real de Abu Dhabi, entre otras.

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