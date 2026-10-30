El DA2 acoge 'La lógica del tiempo', la primera gran exposición en un museo español de Ismael Lagares

Ismael Lagares, autor de la 'La lógica del tiempo'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.

SALAMANCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de arte contemporáneo DA2 Domus Artium 2002 presenta 'La lógica del tiempo', una exposición del artista Ismael Lagares dirigida por Sema D'Acosta y realizada con la colaboración de Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte. La muestra, que ocupa las salas 6 y 7 del centro, podrá visitarse de forma gratuita hasta el 7 de marzo de 2027 y constituye la primera gran exposición del artista en un museo español.

La exposición reúne una selección de pinturas y obras cerámicas, en su mayoría, piezas inéditas creadas durante el último año. En ellas se aprecian variaciones respecto a series anteriores del autor, con una paleta menos vehemente y de tonos más neutros.

Lagares se ha consolidado en la última década como uno de los referentes de la pintura española actual; su trabajo se caracteriza por la exuberancia de la materia y los volúmenes de la superficie, rasgos que fundamentan el proyecto presentado en el DA2.

Sus piezas combinan óleo y cerámica hecha a mano en composiciones tridimensionales de gran formato. El artista integra, asimismo, técnicas como el 'collage' y el 'graffiti' con una cierta influencia informalista, en un proceso vigoroso que desemboca en obras armónicas y de delicado equilibrio.

El resultado es una pintura concebida como una experiencia sensorial ya que las masas suntuosas y los cromatismos vibrantes invitan a ser tocados y trascienden lo exclusivamente visual para despertar también el tacto y otras sensaciones.

Lagares es uno de los creadores de su generación con mayor proyección nacional e internacional porque su obra forma parte de colecciones como la Fundación Thyssen-Bornemisza de Madrid, la Colección María Cristina Masaveu Peterson, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, la Fundación Benetton de Italia, el MACBA de Barcelona o la Colección de la Casa Real de Abu Dhabi, entre otras.