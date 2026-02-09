La danza flamenca de Sara Calero se sube al escenario del Auditorio de León este jueves con 'Taberna Femme'

Imagen de 'Taberna Femme', de Sara Calero, que se pondrá en escena el próximo este jueves en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La danza protagoniza el cartel de la Programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León del próximo 12 de febrero, con una función de danza flamenca de Sara Calero que pone el foco en las mujeres y en su interacción con la música, la danza y el texto bajo el título 'Taberna Femme'.

El espectáculo comenzará a las 20.30 horas y se adentra en un espacio para cuatro mujeres y su forma de ver, sentir y expresar el arte en el mundo del flamenco, como una ventana por la que visualizar un momento privado; un encuentro íntimo de cuatro amigas que comparten su experiencia vital, históricamente dirigida y contextualizada desde la perspectiva patriarcal.

La propuesta evoca una imagen donde ellas representan el papel central en la narración, subvirtiendo las normas tradicionales del espacio 'tabernario' como lugar de encuentro social masculino. La dirección y dramaturgia corren a cargo de Sara Calero, que también participa en la coreografía, texto e interpretación junto a Ana Arroyo, Lucía Ruibal y Carmen Moreno, con la colaboración de Carmen Angulo.

La dirección musical es de Sergio 'El colorao' y de Sara Calero. En escena estarán los músicos Javier Conde a la guitarra flamenca y Sergio 'El Colorao' en cante, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El precio de las entradas es de 12 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la App como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.