La danza urbana regresa a León en el XIX February Hip Hop, que reunirá la próxima semana a cerca de 8.500 asistentes

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, (izquierda), con los organizadores del XIX February Hip Hop en la presención del evento. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La danza urbana del más alto nivel regresará al Palacio de Exposiciones y al Palacio de Deportes de León en el XIX February Hip Hop, un evento que reunirá los días 13, 14 y 15 de marzo a cerca de 8.500 asistentes.

Esta propuesta se ha convertido en una de las más importantes de España y ha logrado posicionarse en el top cinco de toda Europa. El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha acompañado a los organizadores del February Hip Hop en la presentación de la iniciativa ante los medios de comunicación, donde ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León por el deporte y por los eventos de diferentes disciplinas.

Junto a Canuria han estado Frank Leal y Borja Vilanova, integrantes de la organización del evento, así como Paula Cuervo, representante de Caja Rural, entidad que patrocina el XIX February Hip Hop junto al Ayuntamiento de León.

El February Hip Hop tiene dos vertientes: workshops internacionales de danza urbana y el Campeonato Internacional de Danza Urbana. En cuanto a los workshops y masterclass, estarán dirigidas por algunos de los coreógrafos más relevantes del mundo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En la presente edición acudirán Dom Lashawn, Tendai, Sab MacCarthy, Alekz Samone, Aaron Quini, Kapela, Momo Koyama y Juan Montero. Así, más de 500 personas llegadas de toda España y de otros países de Europa disfrutarán todo el fin de semana aprendiendo de sus referentes en el mundo de la danza urbana.

CAMPEONATO INTERNACIONAL

Por su parte, el Palacio de Deportes será el escenario del Campeonato Internacional de Danza Urbana más importante de España, en el que se citarán grupos de todo el país. Habrá diferentes categorías: baby, infantil, junior, youth, mini-parejas, parejas, absoluto, profesional, megacrew y premium. Este año, como novedad, se han añadido dos categorías: heels y megacrew kids.

En total participarán más de 3.600 bailarines repartidos en 280 grupos, entre ellos cerca de quince de León, que harán disfrutar al público durante los dos días que se prolonga el concurso. Además, se repartirán más de 15.000 euros en premios.

Con estos dos eventos, desde la organización del February HipHop estiman que se reunirá a cerca de 8.500 personas y que la mayoría de los asistentes, en torno al 90 por ciento, serán procedentes de fuera de León.

Las entradas ya están a la venta en www.februaryhiphop.com y también se pueden reservar por email en info@februaryhiphop.com. Del mismo modo, podrán adquirirse en taquilla durante la celebración del evento.