Una década de Valladolid Traspasa, con 401 negocios que han continuado la actividad, e idea de extenderse a la provincia

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno (tercero por la derecha), junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y empresarios locales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa Valladolid Traspasa, que pusieron en marcha en abril de 2015 la entonces llamada Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), actualmente CEOE, y el Ayuntamiento de la ciudad, celebra sus diez años de actividad, en los que ha intermediado en el traspaso de actividad de 401 negocios que han podido continuar su actividad, y con la idea por parte del presidente de la patronal, Carlos Magdaleno, de extenderse a la provincia e incluso a la comunidad de Castilla y León.

CEOE Valladolid ha presentado este martes la jornada con la que celebrará esta efeméride el próximo jueves, 19 de marzo, en una rueda de prensa en la que, además de Magdaleno, ha estado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y varios empresarios locales, jubilados y en activo, que han recibido el asesoramiento y acompañamiento del programa.

Magdaleno ha destacado la "buena noticia" que supone para CEOE Valladolid celebrar este décimo aniversario y ha recordado los orígenes de la idea, que se trajo a Valladolid tras observar el funcionamiento de un programa similar en Barcelona, que a su vez se había fijado en una iniciativa desarrollada en Francia.

En 2015 se puso en marcha el programa llamado entonces CVE Traspasa, que como ha recordado Carnero, contó con el apoyo del entonces alcalde, también del PP, Javier León de la Riva, que se encontraba en sus últimos meses de mandato.

En una década, 988 empresas han acudido a los servicios de Valladolid Traspasa para continuar su negocio, mientras que 695 inversiones o emprendedores han mostrado interés por establecimientos y gracias al trabajo y la intermediacion, así como, ha insistido Magdaleno, a la colaboración de quien traspasa y quien "emprende", el programa ha funcionado con éxito en 401 casos.

"Son 401 negocios --40 cada año de media-- que se han mantenido. Y si no hubiera sido así, habría sido un problema", ha apostillado el presidente de CVE, que ha subrayado también que en dichos negocios se han mantenido "1.098 puestos de trabajo".

Por sectores, la hostelería (37 por ciento de los traspasos) y el comercio (35 por ciento) son los más recurrentes, aunque destacan también los negocios del sector servicios (24 por ciento). Se trata de ramas de actividad que como ha apuntado Magdaleno atraen en mayor medida a pequeños emprendedores, pero ha matizado que "si hubiera alguno con voluntad de buscar un negocio más grande" el programa está capacitado para hacerlo.

Carlos Magdaleno ha marcado como objetivo "extender" el programa a la provincia de Valladolid, donde espera contar con la Diputación provincial e implicar también a la Junta de Castilla y León. "Queremos desarrollar nuestro fin último, que nuestra ciudad y provincia evolucionen cada vez más", ha recalcado el presidente de la patronal.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha recordado que el Ayuntamiento ha aportado 600.000 euros al programa en los últimos diez años y ha apuntado que para este año se ha doblado la aportación de 50.000 a 100.000 euros, algo que se va a mantener en los próximos ejercicios. "Este año no ha sido excepcional, va a ser norma, porque el proyecto lo merece", incidido.

También ha planteado un proyecto para mejorar el 'Market Place' digital que sirve como espacio para que los interesados en traspasar o adquirir contacten con el programa y cruzar esas 'ofertas'.

Carnero ha apuntado que si bien con la puesta en marcha del programa Valladolid Now para atracción de inversiones "parece" que el Ayuntamiento "sólo" se fija en esas grandes inversiones, el equipo de Gobierno que dirige considera "muy importante" consolidar las pequeñas empresas existentes. Por eso, ha destacado el valor de que Valladolid Traspasa trabaje en esa línea de consolidación para que el sector empresarial tenga "unos pies más robustos".

TESTIMONIOS

El acto celebrado este martes ha contado con cuatro testimonios de emprendedores que o bien se han jubilado y han traspasado el negocio u otros nuevos que los han adquirido.

Así, en Valladolid Traspasa confluyeron Javier del Caño y Juan Manuel Leonetti. El primero era el titular de la Confitería Chus, un negocio con más de 50 años de trayectoria, iniciado por los suegros de Del Caño, que él continuó junto a su pareja en 1989, hasta su jubilación hace unos años.

"Hemos educado tan bien a los hijos que no hay relevo. Mi hija trabaja en banca, no quiere trabajar los fines de semana", ha relatado Del Caño, que pudo ver como su negocio continuaba en otras manos con la llegada de Leonetti, un pastelero argentino que se trasladó a vivir a Valladolid.

"Cuando decidí en qué lugar queríamos vivir en España, por casualidad encontré Valladolid Traspasa. Seguí investigando y cuando llegué aquí vi que Traspasa existía, y así con su ayuda hemos podido adquirir la confitería junto a mi mujer", ha explicado el titular del negocio situado en Real de Burgos, en el que ofrece tanto pastelería típica argentina como productos más tradicionales de Valladolid, por lo que contó con el apoyo y formación durante un año por parte del anterior propietario.

"Javier ha estado con nosotros un año entero, ayudando para que el proyecto funcionara y todo lo que él había creado en 40 años pudiera seguir", ha subrayado Leonetti, que ha animado a futuros emprendedores a que "hay que arriesgar un poco, porque trabajando, se puede".

Javier del Caño ha reflexionado que a diferencia de los años 80, cuando asevera que se podía dar "un pelotazo" con el traspaso, "hoy en día, si no se favorece el traspaso el local se queda cerrado", por ello ha explicado que "una de las condiciones es no pedir cifras abusivas", de modo que él recuerda que pidió un traspaso "por el valor de la maquinaria y poco más", algo que facilitó llegar a un acuerdo con Juan Manuel.

En esa idea ha coincidido otro empresario jubilado, Teodosio Maldonado, también del sector de la venta y distribución de repostería, que se jubiló tras casi 30 años de actividad con su empresa. "No valoré la empresa en exceso, sólo el género que tenía porque tenían que empezar con algo", ha detallado.

Maldonado ha añadido que cuando se jubiló, "una de las mayores preocupaciones era que a la cartera de clientes había que decirles" que en unos días ya no habría "nadie". Pero se puso en contacto con CEOE y "a los tres días se solucionó el problema", con un emprendedor que asumió el traspaso.

Finalmente, Marta del Cura, que adquirió el traspaso de la titularidad de una agencia de una compañía aseguradora ha explicado que ella había trabajado durante 25 años en el sector y se quedó en el paro, pero tuvo conocimiento de que la dueña de otra agencia se jubilaba y se puso en contacto con Valladolid Traspasa. "Me ayudaron en todo, la capitalización, las ayudas, cómo tenía que seguir la agenda...", ha relatado.

JORNADA EL DÍA 19

El evento de este jueves consiste en una jornada para empresarios, emprendedores y profesionales que se celebrará en el teatro del LAVA. El encuentro contará con la participación del tenor 'Zapata Tenor' y de Rodrigo Miranda, experto en innovación y estrategia empresarial que últimamente se ha especializado en la implantación de la "IA generativa" en el ámbito de la gestión empresarial.

La jornada pretende celebrar los diez años de Valladolid Traspasa y abrir una reflexión sobre el relevo empresarial y las oportunidades para seguir fortaleciendo el sector.