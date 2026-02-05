Una decena de pleitos y casi veinte planos y dibujos revelan los conflictos del arte en una exposición en Valladolid

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, participa en la presentación de la exposición ‘Arte en discordia. De la obra al conflicto’ en el Archivo de la Real Chancillería - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid inaugura la exposición 'Arte en discordia. De la obra al conflicto', una muestra que reúne una decena de pleitos a los que se enfrentaron artesanos y artistas de distintas disciplinas desde el siglo XVI hasta el XVIII, principalmente, a raíz de desacuerdos, acompañados de casi una veintena de planos y dibujos que se adjuntaron como prueba documental en estos litigios.

Se trata, por ejemplo, de los desencuentros por obras no entregadas según lo acordado, las reclamaciones de los propios artistas cuando no recibían la compensación pactada o las tensiones entre maestros y aprendices, entre otros, que constituyen un "auténtico tesoro" porque permiten realizar una radiografía "perfecta" de toda la cultura, edificios, cuadros y esculturas de la época.

La muestra estará abierta hasta el 14 de junio y se ha presentado este jueves en un acto celebrado en el archivo dependiente del Ministerio de Cultura que ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales; la subdirectora general de los Archivos Estatales, Ana López Cuadrado, y la directora del Archivo de la Real Chancillería, Cristina Emperador.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, la subdirectora general de los Archivos Estatales ha destacado que el objetivo a la hora de montar la exposición ha sido poner el foco en el dibujo como centro de la muestra sin perder de vista la documentación, que también resulta "muy interesante" para conocer la época.

"Al final los artistas siempre han sido muy mal pagados y han tenido que reclamar sus derechos", ha expresado con ironía, por lo que tenían que hacer valer lo pactado, por lo que la exhibición recopila una diversidad de materiales que reflejan la variedad de obras objeto de estos conflictos, como retablos, arcos triunfales, capillas, rejas, estudios escultóricos o piezas de plata de diversos autores.

También incluye un boceto de una Virgen realizado por Alonso Berruguete relativo al retablo del monasterio de San Benito el Real que, pese a no haber originado un pleito, sí le supuso al escultor continuos enfados con los benedictinos.

A este respecto, la comisaria de la exposición se ha referido a la intención de mostrar la riqueza documental que posee este archivo histórico a través de los planos y dibujos que realizaban los artesanos y artistas de diversas disciplinas en el ejercicio de su actividad profesional cuando pleiteaban por desacuerdos o impagos.

"Aquí se puede ver desde arquitecturas efímeras, retablos, piezas de plata, estudios anatómicos, capillas, rejas, un poco de todo. De forma que se puede mostrar la riqueza que tiene, no solo en documentos, sino en la variedad y poner en valor toda la documentación que posee", ha reflexionado.

Por todo ello, ha invitado a los vallisoletanos a visitar una muestra que les va a permitir descubrir la documentación que se encuentra en el Archivo de la Real Chancillería para darse cuenta de la "importancia que tiene para cualquier investigador".

VISITAS A LA EXPOSICIÓN

La muestra estará abierta al público hasta el domingo 14 de junio de 2026 en la Sala de Exposiciones del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

La entrada es gratuita y el horario de visita es de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, si bien todos los martes a las 12.30 horas se ofrecerán visitas guiadas sin necesidad de inscripción.

Para grupos de entre diez y 30 personas será necesario reservar llamando al 983 254 746 o enviando un email a visitas.chancilleria@cultura.gob.es.