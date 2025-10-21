Decenas de agentes medioambientales protestan ante las Cortes contra la "división" del colectivo que pretende la Junta

Los agentes forestales de Castilla y León, en formación ante las Cortes en su protesta. - EUROPA PRESS

Cerca de un centenar de agentes medioambientales de Castilla y León se ha concentrado ante el Parlamento autonómico contra la "división" del colectivo que pretende la Junta con la segregación de estos profesionales en dos grupos diferentes y la contratación "masiva" de técnicos como "maniobra" para limitar el acceso a la estructura de acceso al cuerpo.

Los agentes medioambientales se han concentrado, uniformados y colocados en formación, ante las Cortes después de la ruptura "unilateral" de las negociaciones con la Junta para la mejora del operativo contra incendios, cuando ahora el Ejecutivo autonómico pretende tramitar por decreto ley la modificación de los grupos, para lo que este miércoles se ha convocado al Consejo de Función Pública.

"Para mandar" y seguir el trámite de aprobación del decreto en las Cortes, ha asegurado el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl, integrado en USCAL), Esaú Escolar, quien ha asegurado que esta decisión del Ejecutivo autonómico supone una "grave amenaza para la unidad, dignidad y cohesión interna" del cuerpo y ha advertido de que se "verán" en las Cortes.

Escolar, que ha incidido en que "de alguna manera" son el primer mando del operativo que dirige a los bomberos forestales en caso de incendio como los ocurridos este verano en la Comunidad, ha explicado que se han concentrado ante las Cortes para denunciar esta división, una medida que "no es fruto del azar ni responde a criterios técnicos o profesionales", sino que constituye una "estrategia calculada" para "fragmentar y debilitar" a este cuerpo profeisonal que ha trabajado durante años en la gestión y defensa del medio natural y del medio ambiente, luchando especialmente contra los incendios.

Ante una pancarta en la que se podía leer "Unidos por la profesión. 150 años defendiendo la naturaleza. Agentes medioambientales de Castilla y León. Por su dignidad profesional y del servicio público", el presidente de la Asociación ha pedido "respeto" para un cuerpo que tiene más de siglo y medio de historia, tras lo que ha leído un manifiesto en el que plasman sus principales reivindicaciones.

El colectivo considera que la Junta pretende dividir al colectivo con una propuesta de contar con dos grupos profesionales para los agentes medioambientales, un nuevo grupo B y el C1 que se mantendría, algo que "supone una grave amenaza para la unidad, la dignidad y la cohesión interna" de los agentes medioambientales.

RECHAZO A LA PROPUESTA

"Desde la representación sindical de los agentes medioambientales de Castilla y León queremos manifestar nuestro más firme rechazo y denuncia ante la propuesta", ha señalado Escolar, quien considera que se trata de "un acto de segregación que provoca un trato desigual, arbitrario y discriminatorio hacia compañeros que desempeñan las mismas funciones con responsabilidades idénticas y con una formación homogénea".

Asimismo, considera que esta "fractura" no solo "atenta contra la identidad profesional del colectivo" sino que busca "erosionar" el poder negociador y representativo que se ha logrado consolidar mediante el esfuerzo y la unidad de "muchos" compañeros que "lamentablemente ya no están" entre ellos y, por lo tanto, debilitando su capacidad de defender sus derechos y mejorar las condiciones laborales.

A esto, ha asegurado, se suma la contratación "masiva" que pretende la Junta de Castilla y León de 90 técnicos externos, "una maniobra deliberada y perniciosa" que ha afirmado que tiene como único objetivo impedir que los agentes que llevan años trabajando y formándose para mejorar el colectivo y atender mejor las necesidades de este servicio público puedan acceder a las escalas de mando "de lo que debería ser el futuro cuerpo, como ya lo es en otras comunidades autónomas".

A su juicio, "no es casualidad" que se impida el ascenso interno cuando existen profesionales dentro del cuerpo con las cualificaciones necesarias para asumir dichos puestos sino que supone "un ataque frontal" a la promoción profesional y un derecho legítimo que se ve "cercenado" en favor de una política de contratación externa que precariza su empleo y disminuye la estabilidad laboral del colectivo.

"Esta política no es solo un agravio para los agentes medioambientales, sino un atentado para la profesionalización, la motivación y la continuidad del conocimiento especializado que garantiza la calidad del servicio público que prestamos", ha agregado.

El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales ha añadido que, al impedir la movilidad interna y "privilegiar" la incorporación externa, "se rompe el vínculo entre la experiencia y la promoción, se desalienta la formación continua y se pone en riesgo la eficacia y la especialización necesarias para la gestión y protección del medioambiente en Castilla y León".

FUTURO "SOMBRÍO"

Así, considera que el futuro que les plantea esta estrategia "es sombrío", con "un colectivo dividido, desmotivado y precarizado, con pocas expectativas de carrera profesional" y un servicio público que cree que puede ver "mermada" su calidad y su capacidad de respuesta ante los desafíos ambientales.

"No podemos ni debemos permitir que se imponga este modelo fragmentador y excluyente que pone en riesgo no solo nuestros puestos de trabajo, sino el bienestar y la salud ambiental de nuestra tierra", ha aseverado.

Por todo ello, ha exigido la "paralización inmediata" de la división del colectivo y la "revisión" de la contratación masiva de estos técnicos, "abriendo caminos reales y justos para la promoción interna y reconocimiento del mérito y la experiencia acumulada por los agentes medioambientales".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la unidad y la movilización de todo el colectivo para defender sus derechos, su profesión y el servicio público que ofrecen.

"No vamos a tolerar que se rompa la cohesión de un colectivo que ha sido y debe seguir siendo un ejemplo de profesionalidad, compromiso y defensa del medio ambiente en Castilla y León", ha apuntado Esaú Escolar, quien ha añadido que "solo con la fuerza de la unidad y la presión colectiva" podrán revertir estas políticas que califican de "injustas" y garantizar un futuro "digno" a los agentes medioambientales para la protección del entorno.

Además, en el marco de las reivindicaciones, el colectivo también ha recordado que son las únicas autoridades que revisan la actividad con armas "con boli y libreta", por lo que ha pedido que se haga una evaluación de riesgos "acorde" con aquellos a los que se enfrentan, algo que aún no se ha hecho.