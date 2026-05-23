Decenas de personas protestan en Valladolid contra la guerra y el incremento del gasto militar en España

Cartel colgado este sábado en la plaza de Fuente Dorada de Valladolid, con motivo de la manifestación organizada por la plataforma 'Valladolid contra la Guerra' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este sábado en Valladolid para mostrar su rechazo a la guerra y el incremento del gasto militar en España, bajo el lema de 'Ni un euro más para el rearme'.

La manifestación ha comenzado sobre las 12.00 horas en la céntrica plaza de la Fuente Dorada de la capital del Pisuerga, donde se han repartido octavillas informativas con datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en los que se informa de que el Estado español destinó en 2025 "cerca de 40.000 millones a gasto militar, un 2,42 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)".

El portavoz de la plataforma, Jorge Rubio, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que esta militarización tiene una "repercusión directa sobre la ciudadanía", ya que acarrea "la reducción del gasto público y el incremento de precios".

Asimismo, la jornada ha servido para criticar el papel de la industria armamentística en Castilla y León, ante la crítica de la organización acerca de que la Comunidad es "utilizada" como "terreno propicio" para ello y que se aprovecha la desindustrialización como "señuelo para instalar proyectos ligados a la logística militar".

Por último, el acto ha buscado visibilizar el rechazo social hacia la "normalización del belicismo" en ámbitos sociales, educativos y culturales, mediante la exigencia por parte de la plataforma de mayor transparencia sobre el uso del dinero público.