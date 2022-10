"Los que deciden en el mundo dónde se rueda" se dan cita en Valladolid

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid reúne desde este jueves y hasta el viernes a localizadores, productores, destinos de rodaje y empresas proveedoras de servicios a la industria audiovisual en la segunda edición del Shooting Locations Marketplace, que ha visto incrementado en un 30 por ciento el número de participantes.

"Los que deciden en el mundo dónde se ruedan las películas, las series de televisión y la publicidad están aquí", ha subrayado el presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, durante la inauguración de este evento organizado por esta entidad junto con la Feria de Valladolid, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid.

Rosado ha recalcado que Valladolid cuenta con unas condiciones "óptimas" para acoger un actividad de esta naturaleza y ha advertido de que los efectos de esta cita "se derivan para el resto del país". Sobre esto, el presidente de la Spain Film Commission ha destacado la repercusión económica para los territorios, pues "cerca del 40 por ciento del presupuesto de una producción se deja en el país donde se rueda.

Destinos como Abu Dhabi, Noruega, Malta, Polonia, Jordania y Gran Bretaña, junto a localizadores y productores procedentes fundamentalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña se han reunido en Valladolid. En concreto, el número de localizadores participantes aumenta respecto a 2021 y este año serán cerca de 50. El 76 por ciento son internacionales y completan la lista de nacionalidades México, Alemania, Canadá, Italia y España.

En sus currículos figuran trabajos junto a nombres como Steven Spielberg, George Clooney, Olivia Wilde, Nicolas Cage, J.J. Abrams; estudios y plataformas como NBC Universal, Marvel, HBO, Disney, Apple, Amazon, Netflix, Hulu, Showtime, y entre las películas y series para las que han elegido escenarios aparecen 'Misión Imposible', 'The House of Dragon', 'Black Mirror', 'Demimonde', 'The Crown', 'Hustle', '30 Monedas', 'Vampire Academy', 'Warrior Nun 2', 'Fast and Furious' o producciones de Bollywood.

Entre ellos destaca la neoyorquina Lori Balton, quien ha trabajado como localizadora para superproducciones como la nueva entrega de 'Top Gun', la saga 'Piratas del Caribe' o las películas 'Argo', 'Hancock', 'La Isla', 'El aviador' o 'Sr. y Sra. Smith'.

EXPERIENCIA MARAVILLOSA

En declaraciones a Europa Press, Balton ha defendido que tras la "experiencia maravillosa" vivida durante la primera edición de esta feria, regresa a Valladolid en una segunda edición que está resultando "incluso mejor".

Por su parte, el mexicano Óscar Horacio Sandoval, en cuyo haber figura el trabajar durante tres años como localizador para la serie de Netflix 'Narcos', ha subrayado la importancia de "poder abrir el mercado de locaciones acá" y fomentar el intercambio para que profesionales del país latinoamericano puedan trabajar en España, así como españoles lo puedan hacer en México.

En este sentido, su compatriota Rubén Figueroa --responsable de las localizaciones de 'Bardo', la última película de Alejandro González Iñárritu--, ha alabado los "incentivos fiscales brutales" que ofrece España para acoger rodajes. "Ningún lado del mundo tiene lo que están ofreciendo acá", ha recalcado.

La filosofía de Shooting Locations Marketplace es facilitar encuentros entre destinos y localizadores con intereses comunes, y para ello se organiza un programa de entrevistas previo, que arranca con más de 700 citas de trabajo.

Al hilo de esto, Fran Castro --de Vancouver Media, productora de 'La Casa de Papel'--, ha enfatizado la "gran red de contactos" que permite hacer este Shooting Location Marketplace de cara a futuros proyectos.

Precisamente el intercambio de conocimiento, conocer casos de éxito y analizar los retos de futuro del sector son también objetivos de la cita, para ello se desarrolla un programa de conferencias y mesas redondas que han comenzado con la ponencia del estadounidense James Lin, localizador y productor de NBC Universal.

Como punto de encuentro para los profesionales del mundo audiovisual, Shooting Locations Marketplace ha suscrito acuerdos de colaboración con las principales asociaciones del sector y medios de comunicación especializados. Tras las sesiones teóricas, el viaje concluye con un programa de visitas a escenarios de Cataluña, Castilla-La Mancha, Vigo, Pontevedra e Islas Canarias.

ABRIR LA CIUDAD Y LA PROVINCIA

En la apertura del evento ha participado también el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien se ha marcado como objetivo "ir abriendo la ciudad y la provincia" para acoger producciones, después de recordar que este 2022 ha sido "el año con más rodajes", con cerca de 60 entre películas, cortometrajes, series y documentales.

En este sentido, el regidor ha presumido de la ubicación de Valladolid como escenario cinematográfico, con "amplios recursos" y ubicado "a una hora de Madrid", una capital en que "no es tan fácil para trabajar" a la hora de rodar, debido a que "empieza a ser un sitio muy saturado".

Esta feria busca poner en contacto a los localizadores del mundo del cine con aquellos espacios que buscan acoger los rodajes, como es el caso de La Rioja, cuya coordinadora de su Film Commission, Andrea Álvarez, ha reivindicado esta región como "destino emergente" que "mima" a las producciones que acuden allí, gracias precisamente a esa menor concentración de rodajes, y busca explotar todos los recursos que ofrece, a partir del mundo del vino, aunque sin limitarse a ello. "No podemos huir de nuestro buque insignia, pero somos mucho más que viñedo", ha reivindicado.