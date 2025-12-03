Declarada la alerta por nevadas de hasta 10 centímetros por encima de 1.300 metros este jueves en la Cantábrica de León

Activación fase de alerta en la Cordillera Cantábrica de León. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNOK

LEÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha establecido la declaración de la fase de alerta para este jueves por nevadas que pueden llegar a 10 centímetros de acumulación por encima de los 1.300 metros en la Cordillera Cantábrica en León.

El aviso por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de carreteras del Estado se ha activado entre las 12.00 y las 23.59 horas de este jueves, 4 de diciembre.

La afección se centra en la zona oriental de la Cordillera Cantábrica de León, concretamente en el límite entre esta provincia y Asturias, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación.

En el aviso se especifica que se pueden producir acumulaciones "importantes" de hasta 10 centímetros por encima de los 1.300 metros de altitud.