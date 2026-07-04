Declarada la alerta por temperaturas máximas en todas las provincias de CyL

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado la alerta en todas las provincias de Castilla y León ante la previsión de un aumento de las temperaturas, desde las 12.00 horas de este sábado y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

Las temperaturas máximas superarán de forma generalizada los 35 grados durante varios días consecutivos, pudiendo puntualmente alcanzar los 38 o 40 grados en el área central de la meseta y superar localmente estos valores en los valles de la vertiente sur del Sistema Central, especialmente a partir del lunes.

Todo ello ante la presencia de una amplia dorsal anticiclónica al oeste de la Península Ibérica que se extenderá por el suroeste de Europa e impedirá que se renueven las masas de aire situadas sobre la Península, lo que favorecerá que las temperaturas asciendan progresivamente durante los próximos días.

Esta situación dará lugar a un episodio de altas temperaturas persistente que puede derivar en una ola de calor intensa y duradera, que afectará a la totalidad del territorio de Castilla y León, ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El episodio comenzará durante este fin de semana y alcanzará especial intensidad a partir del lunes 6 de julio.

No obstante, las mínimas nocturnas se mantendrán por encima de los 20 grados en amplias zonas de Castilla y León lo que dará lugar a noches tropicales generalizadas.

A partir del lunes, en horas diurnas, se podrán desarrollar tormentas dispersas y localizadas que pueden ser puntualmente fuertes, con abundante actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Serán más probables en zonas de montaña, aunque no se pueden descartar en el resto del territorio.

Aunque algunos escenarios sugieren que esta situación podría remitir progresivamente a partir del jueves 9 de julio, esta ola de calor podría ser persistente y mantenerse durante buena parte de la semana, por lo que deberá realizarse un seguimiento continuo de su evolución hasta que pueda determinarse la fecha de finalización del episodio.