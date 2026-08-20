Declarada la emergencia para desescombrar y afianzar los inmuebles afectados por incendios en Ávila

ÁVILA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la declaración de emergencia para la contratación de las obras y servicios de desescombro y consolidación de edificaciones en los municipios de Ávila afectados por los incendios forestales de este año.

Así, en el marco del Acuerdo de Junta del pasado 30 de julio, la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, ha resuelto actuar, de manera inmediata, en doce localidades abulenses de la comarca del Valle del Tiétar: Casavieja, Casillas, Fresnedilla, Gavilanes, Higuera de las Dueñas, La Adrada, Mijares, Navahondilla, Pedro Bernardo, Piedralaves, Santa María del Tiétar y Sotillo de la Adrada.

Además, la Junta también intervendrá en otra decena de municipios de la comarca del Valle del Alberche y Tierra de Pinares, como es el caso de Burgohondo, Cebreros, El Barraco, El Tiemblo, Hoyo de Pinares, Navaluenga, San Juan de la Nava, Villanueva de Ávila, Las Navas del Marqués y Navalmoral de la Sierra.

El total de estas intervenciones asciende a 392.762 euros, de los cuales 80.062 euros corresponden al primer caso y 312.700 euros al segundo.

Asimismo, la institución autonómica ha señalado que ya se pueden solicitar las ayudas destinadas a reparar los daños causados en las viviendas y en las edificaciones complementarias anejas a la vivienda, así como las referentes a la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos de uso habitual en las viviendas que se hayan visto afectadas por los incendios y hayan quedado inservibles.