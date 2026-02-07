Declarada la situación 1 del Inuncyl en Burgos ante el riesgo de crecidas en el Arlanza y el Duero

BURGOS, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha declarado la situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyil) en zonas localizadas de la provincia, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales y/o asignados disponibles.

La medida se ha tomado también ante la previsión de que se mantengan estas circunstancias en jornada sucesivas, puesto que se han registrado episodios de desbordamiento sin afecciones con algunas incidencias puntuales.

Los ríos afectados son el Arlanza, que presenta nivel amarillo en el punto de control de aforo de Lerma y nivel rojo en Peral de Arlanza, y el Duero, con nivel amarillo en el punto de control de aforo de Vadocondes.

Asimismo, se han registrado incidencias en las carreteras BU-V-8205 en el punto kilométrico 0,600 y entre los puntos kilométricos 7,000 y 8,000, BU-V-6211, entre el punto kilométrico 2,600 y 2,700 y BU-627, entre el punto kilométrico 32,200 y 32,800.

El delegado territorial, en su condición de director del Inuncyl, mantiene activas las vías de comunicación con las administraciones competentes.

La Administración autonómica prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con previsión de nivel amarillo por nevadas en los próximos días.