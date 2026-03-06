Declarado de "alto riesgo" el partido que enfrentará al Real Valladolid y al Burgos CF el 29 de marzo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de "alto riesgo" el partido de fútbol de Segunda División que enfrentará al Real Valladolid con el Burgos CF el próximo 29 de marzo.

Según ha informado este viernes el Ministerio del Interior, se ha declarado de "alto riesgo" este 'derbi' que se jugará en el estadio José Zorrilla de la capital vallisoletana, el 19 de mayo, por lo que se incrementara el dispositivo de agentes de seguridad y se realizarán controles exhaustivos en los accesos.