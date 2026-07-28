Declarado un fuego en La Utrera (León) en IGR-2 por riesgo para la población y bienes no forestales

LEÓN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en La Utrera, perteneciente al municipio de Valdesamario, al poder comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

En concreto, el fuego se ha originado por causas que por el momento se desconocen a las 14.45 horas de este martes y se ha elevado a IGR-2 a las 15.30 horas, según la plataforma Inforcyl.

En estos momentos participan en las labores de extinción un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, tres ELIF / BRIF y tres medios aéreos, entre otros.

El fuego se encuentra en el mismo municipio que el de Murias de Ponjos, que se ha estabilizado en las últimas horas, en las que ha bajado de IGR 1 a 0. Este último fuego se originó el pasado día 22 y llegó a alcanzar gravedad 2.