Declarado de gravedad 2 el fuego de El Barraco (Ávila) debido al corte de la N-403

EL BARRACO (ÁVILA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y Léon ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2) en un incendio originado este viernes en la localidad abulense de El Barraco, en la comarca de El Tiemblo, debido a que ha sido necesario el corte al tráfico de la carretera nacional N-403.

La situación de IGR 2 se ha declarado a las 17.44 horas de este viernes, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press. Mientras que la Dirección General de Tráfico informa en su web de un corte total de la N-403 entre los puntos kilométricos 104,9 y 103,8, entre El Barraco y el Embalse de El Burguillo.

El incendio se ha originado sobre las 12.09 horas por causas que se investigan y se ha elevado a gravedad 1 a las 13.23 horas.

En el lugar trabaja un operativo formado por 35 medios, entre ellos cuatro agentes medioambientales, un técnico, seis cuadrillas terrestres, seis autobombas, seis brigadas ELIF/BRIF, siete aeronaves y otros cinco medios que no se detallan.