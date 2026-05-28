Declarado gravedad 1 en un incendio forestal en Arévalo (Ávila)

Declarado gravedad 1 en un incendio forestal en Arévalo (Ávila)
Declarado gravedad 1 en un incendio forestal en Arévalo (Ávila) - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 21:16
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   ÁVILA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad abulense de Arévalo, debido a que existen leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

   Según datos de la plataforma Inforcyl, el incendio se ha originado sobre las 19.06 horas de este jueves, 28 de mayo, y ha subido a nivel 1 posteriormente, mientras en el lugar se encuentran una docena de medios aéreos y terrestres para extinguir el fuego.

   En concreto, trabajan para sofocar el fuego tres agentes medioambientales, dos autobombas, tres brigadas helitransportadas, entre ellas la ELIF A1 y la ELIF V1 y tres medios aéreos, mientras que las causas del incendio se investigan.

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