Declarado de gravedad 1 un incendio forestal originado durante la madrugada en Moreda (León) - JCYL

LEÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal originado durante la madrugada de este miércoles en la localidad leonesa de Moreda, en la comarca de Vega de Espinareda.

El incendio se ha originado sobre las 05.49 horas y se ha elevado a IGR 1 sobre las 09.35 horas por previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

En el lugar se encuentran un técnico, dos agentes medioambientales, una brigada ELIF/BRIF, una aeronave y bomberos.

La superficie afectada aún está en perimetración y se investigan las causas del origen del incendio.