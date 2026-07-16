Declarado de gravedad 2 un incendio en Tolbaños (Ávila), aunque la situación "evoluciona favorablemente"

Imagen de la situación del incendio de Tolbaños (Ávila) a las 20.50 horas de este jueves, 16 de julio. - JCYL

ÁVILA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) en un incendio que se originado en la localidad abulense de Tolbaños (Ávila) a las 19.30 horas de este jueves debido a que puede implicar graves riesgos para la población y bienes no forestales, si bien algo más de una hora después la situación evolucionaba ya favorablemente según la Administración autonómica.

Las llamas han comenzado a las 19.30 horas de este jueves y posteriormente se ha declarado el IGR-2 porque se consideraba que podía "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales".

La Junta ha informado a los medios de comunicación de esta declaración de IGR-2 a las 21.40 horas y poco después ha explicado que la situación "evoluciona favorablemente" y que incluso a las 20.50 horas ya había mejorado.

Según la web de la Junta, Inforcyl, en el lugar trabaja un operativo formado por 13 medios de extinción, entre ellos un técnico, un agente ambiental o celador, una cuadrilla terrestre, cuatro autobombas, dos ELIF o BRIF, y cuatro medios no precisados.