Declarado IGR-1 en Aguilar de Campoo (Palencia) por un fuego junto a la A-67

Declaración de IGR-1 en un incendio en Aguilar de Campoo (Palencia). - JCYL

AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha informado de la declaración del Índice de Gravedad 1 (IGR-1) en un incendio que se ha iniciado en las proximidades de la autovía A-67 en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Según datos de la Junta de Castilla y León en la web de Inforcyl, el incendio se ha originado a las 14.47 horas de este viernes por causas que se investigan y a las 15.36 horas se ha decretado el IGR-1 debido a leves restricciones a la población o leve afección a infraestructuras.