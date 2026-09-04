Declarado un incendio de gravedad 1 en Arza (Burgos) por previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo

Declaración de índice de gravedad potencial 1 en el Incendio declarado en Arza (Burgos). - JCYL

ARZA (BURGOS), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 un incendio en la localidad de Arza (Burgos) ante la previsión de que se tarden más de doce horas en su estabilización, según han informado a Europa Press fuentes de Medio Ambiente.

En el incendio, cuyas causas se investigan, se ha declarado en esta localidad del Valle de Mena a las 14.20 y se ha establecido su nivel IGR 1 a las 16.02 horas.

Para sofocar las llamas trabaja más de una veintena de medios, entre los que se encuentran un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos bulldózer, tres autobombas y otras tantas brigadas, además de cinco medios aéreos.