Declarado un incendio de gravedad 1 en El Barraco (Ávila) que podría afectar a más de 30 hectáreas

ÁVILA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR 1) en un incendio originado este viernes en la localidad abulense de El Barraco, en la comarca de El Tiemblo, en el que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

El incendio se ha originado sobre las 12.09 horas por causas que se investigan y se ha elevado a gravedad 1 a las 13.23 horas, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En el lugar trabaja un operativo formado por más de una veintena de medios, entre ellos tres agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, cinco autobombas, cuatro brigadas ELIF/BRIF, cuatro aeronaves y otro medio que no se detalla.