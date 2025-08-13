Declarado un incendio de gravedad 1 en Cipérez (Salamanca)

SALAMANCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio originado este miércoles en la localidad salmantina de Cipérez, en la comarca de Vitigudino, al precisar de medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

Según datos de la plataforma Inforcyl, el incendio se ha originado a las 14.40 horas de este 13 de agosto y se ha elevado a IGR 1 a las 15.16 horas y en el lugar trabaja un operativo conformado por 14 medios terrestres.

En concreto, se encuentran en el lugar con el objetivo de sofocar el fuego, cuyo origen está en investigación, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y tres brigadas helitransportadas.