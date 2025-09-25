Declarado un incendio con IGR 2 en Villasinta de Torío que moviliza 25 medios aéreos y terrestres

Gráfico elaborado por @naturalezacyl sobre el índice de gravedad en el incendio de Villasinta de Torío - @NATURALEZACYL

VILLASINTA DE TORÍO (LEÓN), 25 (EUROPA PRESS)

Un incendio iniciado a primera hora de la tarde de este jueves, 25 de septiembre, en la localidad leonesa de Villasinta de Torío ha movilizado 25 medios aéreos y terrestres, según los datos que aporta la Junta de Castilla y León que ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ante la amenaza seria a poblaciones que puede exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

Las llamas cuyas causas están en investigación han comenzado pasadas las 14.00 horas y afectan a una superficie arbolada, de matorral, de pasto y agrícola en perimetración.

Hasta el lugar se han desplazado diez agentes medioambientales y uno técnico, tres cuadrillas terrestres, otras tres autobombas y un bulldozer además de cuatro cuadrillas helitransportadas junto a un hidroavión y otros medios.