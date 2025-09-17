Declarado un incendio en una nave agrícola a la salida de Cornejo (Burgos)

MERINDAD DE SOTOSCUEVA (BURGOS), 17 (EUROPA PRESS)

Efectivos de extinción de incendios trabajan para sofocar un fuego declarado en una nave agrícola a la salida de Cornejo, en el término de Merindad de Sotoscueva (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El incendio se ha declarado poco antes de las 18.08 horas, cuando se ha avisado de que se había iniciado el fuego a la salida de Cornejo, en dirección hacia Villarcayo, en principio sin heridos ni afectados por el humo.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos -que han movilizado a su vez a los de la Diputación- y el Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente también ha enviado medios de extinción al lugar. Al menos trabajan allí una cuadrilla terrestre, dos autobombas, una brigada helitransportada y un helicóptero.