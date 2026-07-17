Declarado un incendio de vegetación en las inmediaciones de la calle Camilo José Cela de Burgos

BURGOS, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación se ha declarado en la tarde de este viernes en las inmediaciones de la calle Camilo José Cela de Burgos, sin que se hayan registrado heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El 112 ha señalado que ha comenzado a recibir numerosas llamadas de aviso sobre las 20.02 horas que alertaban del fuego en esta zona de la capital burgalesa.

La sala de operaciones ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Burgos, a los Bomberos de Burgos y al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente.

Este último organismo ha movilizado medios de extinción para intervenir en el incendio, cuyas causas y evolución no han sido precisadas por el momento.