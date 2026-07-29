Se eleva a índice de gravedad 2 el incendio forestal originado en Fermoselle (Zamora)

Archivo - Labores de extinción de un incendio forestal en Castilla y León.- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

FERMOSELLE (ZAMORA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio forestal originado en Fermoselle (Zamora), donde trabajan este miércoles más de una veintena de medios aéreos y terrestres.

El fuego se ha originado a las 13.05 horas de este miércoles en la localidad del Parque Natural Arribes del Duero, se ha elevado a IGR 1 a las 13.36 horas y ha alcanzado la gravedad 2 pasadas las 14.00 horas al poder comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Más de una veintena de medios trabajan para sofocar el fuego, entre ellos agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, autobomba, bulldozer, ELIF y helicópteros, y se investigan las causas.