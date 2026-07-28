Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal en Berrocal de Huebra (Salamanca) - JCYL

BERROCAL DE HUEBRA (SALAMANCA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado este martes Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad de Berrocal de Huebra (Salamanca), según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

El incendio se ha originado a las 13.29 horas de este martes y se ha elevado a gravedad 1 a las 13.36 horas por la posibilidad de provocar leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras.

Cuatro medios se encuentran en la zona para contener este fuego cuya causa se investiga.