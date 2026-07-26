Declarado índice de gravedad 1 en el incendio forestal de Quintela (León)

IGR 1 en un incendio en Quintela (León). - JCYL

QUINTELA (LEÓN), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en el incendio originado en Quintela (León), en el que trabajan más de una treintena de medios aéreos y terrestres, según datos de la plataforma Inforcyl.

El incendio se ha elevado a gravedad 1 a las 16.03 horas de este domingo ante la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo, tal y como ha indicado la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de 'X'.

Este fuego ya estuvo en nivel 1 en la tarde del viernes 24 de julio, día en el que se originó a las 7.10 horas. La causa de este incendio es intencionada y aún no se ha determinado la superficie afectada.