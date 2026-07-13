Declarado índice de gravedad 1 en un incendio en Tariego de Cerrato (Palencia)

Incendio forestal en Tariego de Cerrato (Palencia). - JCYL

TARIEGO DE CERRATO (PALENCIA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 un incendio forestal originado en Tariego de Cerrato (Palencia) por estar en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas.

El incendio ha comenzado a las 18.39 horas de este lunes, 13 de julio, y se ha elevado a gravedad 1 a las 19.39 horas, mientras la causa de su origen aún está en investigación, según datos de la plataforma Inforcyl.

Hasta 13 medios aéreos y terrestres trabajan en la zona para intentar sofocar el fuego.