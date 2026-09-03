Declarado nivel 2 un incendio en Sosas de Laciana (León) por riesgo para la población

Anuncio de IGR 2 en Sosas de Laciana. - JCYL

LEÓN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha decretado el Índice de Gravedad (IGR) 2 en un incendio dentro del térmimo municipal de Sosas de Laciana (León) al suponer un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Las llamas se han originado a las 17.22 horas por causas que se están investigando y se ha decretado su nivel máximo casi una hora más tarde --18.20 horas--.

Sobre el terreno hay una veintena de medios, entre ellos, un técnico, seis agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas otros tantos bulldózer y tres brigadas helitransportadas, además de siete medios aéreos.