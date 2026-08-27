Declarado Proyecto Prioritario el Plan de I+D de Mars en Arévalo, con una inversión de 85 millones y 29 empleos

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado declarar proyecto industrial prioritario el plan estratégico en materia de I+D de Mars Multisales Spain S.L. en su planta de Arévalo (Ávila) para el periodo 2026-2028, al considerar que concurren suficientes razones de interés general para esta declaración.

El proyecto contempla una inversión total de 85,54 millones de euros y permitirá mantener los 244 puestos de trabajo actuales y crear otros 29 empleos directos, además de generar 90 puestos de trabajo indirectos vinculados a proveedores y servicios auxiliares.

El plan estratégico contempla la ampliación de la planta de fabricación de comida húmeda para animales a través de tres pilares fundamentales: la innovación de los procesos productivos, la digitalización y la sostenibilidad. La actuación permitirá incorporar tecnologías de última generación para aumentar la automatización, la precisión y el control de la producción, mejorar la trazabilidad y calidad de los productos y avanzar hacia un modelo industrial plenamente conectado y gobernado por datos.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra el diseño y desarrollo de dos nuevas líneas productivas de última generación, denominadas PL3 y PL4, con automatización avanzada, equipos de alta precisión y procesos modulares capaces de trabajar a mayores velocidades y con diferentes tipologías de envases. El proyecto contempla además el desarrollo de nuevas categorías de productos de mayor valor añadido y la digitalización y monitorización en tiempo real de los procesos productivos, con el objetivo de avanzar hacia un mantenimiento predictivo y reducir las paradas no planificadas.

La sostenibilidad constituye el tercer eje del proyecto, con actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética y térmica de los procesos, optimizar el uso de materias primas y recursos naturales, reducir mermas y residuos y favorecer la recuperación, reutilización y valorización de materiales. También se contempla la incorporación progresiva de soluciones de envasado más sostenibles, incluidos nuevos formatos basados en papel que mejoren la reciclabilidad, así como un mayor uso de energías renovables en la planta.

La inversión prevista, de 85,54 millones de euros, se destinará a bienes de equipo de última generación, actuaciones de ingeniería industrial, obra civil y actividades de I+D relacionadas con la automatización avanzada, la digitalización de procesos y la sostenibilidad energética y medioambiental. La ampliación tendrá además un efecto tractor sobre el tejido empresarial de la zona, al incrementar la demanda de servicios de ingeniería, instalaciones, automatización, logística, análisis de laboratorio, gestión de residuos, consultoría de calidad y soporte tecnológico, entre otros.

La declaración de Proyecto Industrial Prioritario permitirá declarar de urgencia las actuaciones que sean competencia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León reduciendo a la mitad los plazos legalmente establecidos para su tramitación. Asimismo, las inversiones y la actividad deberán mantenerse en los emplazamientos previstos durante al menos cinco años desde la finalización del proyecto, y los objetivos de empleo deberán mantenerse durante un periodo mínimo de cinco años. El proyecto deberá comenzar sus actuaciones en un plazo máximo de un año.

Mars Multisales Spain S.L. pertenece al grupo internacional Mars y cuenta en Arévalo con una planta de fabricación de comida húmeda para mascotas desde 1999. La factoría, que actualmente emplea a 244 trabajadores, ha experimentado en los últimos años un proceso de modernización y produjo alrededor de y 58.500 toneladas de alimento húmedo en 2025.

Con el nuevo plan estratégico, la compañía prevé superar las 70.000 toneladas en los próximos años y duplicar su capacidad productiva mediante la incorporación de tecnologías digitales avanzadas. La planta exporta actualmente a 16 países.