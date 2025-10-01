Deconvocado el Cecopi de Segovia tras bajar a nivel 1 el fuego de La Pinilla

SEGOVIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal del Pico del Lobo, en su vertiente de la ladera norte segoviana y que se aproximó a la urbanización de La Pinilla y al pueblo de Riofrío de Riaza, ha sido controlado totalmente y se ha podido reducir de nivel 2 a nivel 1, lo que implica la desconvocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) provincial, que había funcionado desde la alarma iniciada en la madrugada del domingo 28 de septiembre.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha ofrecido la buena noticia tras la celebración de la última reunión del Cecopi segoviano a primera hora de la mañana de este miércoles, dado que durante la tarde y noche del martes "se han podido sofocar los puntos calientes que preocupaban en las zonas de bosque".

A pesar de la situación favorable, Alonso ha insistido en que "no se baja la guardia y los medios de la Junta en la zona siguen activos, vigilando e inspeccionando todo el perímetro del incendio en la parte de Segovia".

Este perímetro alcanzó los 8 kilómetros, con un total de alrededor de 230 hectáreas quemadas. Para la delegada, hay que felicitar el trabajo de anticipación de la Junta "durante la semana previa, con el incendio en la ladera de Guadalajara, donde se han quemado casi 3.000 hectáreas, mientras aquí se hicieron trabajos en caminos y cortafuegos que han permitido que el incendio no fuera mayor".

Respecto a la situación de los vecinos, desde ayer hay autorización para regresar tanto los de La Pinilla, aunque la gran mayoría son propietarios de segunda residencia y ya abandonaron la zona el domingo, como los de Riofrío de Riaza, cuyo censo estable es de alrededor de 30 personas.

La comunicación de las carreteras de Riaza a Riofrío y de las dos vías para subir a La Pinilla, desde Riaza y desde Cerezo de Arriba, siguen cortadas al paso de no residentes o vehículos oficiales, con el criterio ya explicado en días previos de "evitar turistas o senderistas por esa zona, y permitir toda la vía libre al tráfico constante de vehículos de los trabajos de extinción", ha recordado la delegada territorial.

Según Alonso, en las próximas horas se estudiará la posibilidad de permitir el uso de algunos de los remontes de la Estación de La Pinilla, que en esta época del año se usan para ciclismo de montaña.

Una vez reducido el incendio a nivel 1 y descovocado el Cecopi provincial de Segovia, en la zona quedan unos 50 medios, con 20 técnicos y agentes y celadores ambientales, según el InforCyL (Servicio de Información de Incendios Forestales de la Junta (Inforcyl), al que ha remitido la delegada territorial para conocer de forma concreta el personal autonómico que permanece en la zona.