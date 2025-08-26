La Delegación de Natación de Zamora suspende la Travesía a Nado Lago de Sanabria ante los incendios

Un helicóptero colabora en las labores de extinción, a 20 de agosto de 2025, en Sanabria, Zamora. - Paloma V. Escarpa

ZAMORA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Natación de Zamora ha suspendido la Travesía a Nado Lago de Sanabria, prevista para este domingo, 31 de agosto, ante la situación que se está viviendo en la zona con motivo de los incendios.

La organización ha decidido cancelar la prueba tras la recomendación por parte de la Junta de Castilla y León de no llevar a cabo dicho evento por la situación que está viviendo la comarca.

El evento no se realizará "por precaución" siguiendo las indicaciones de las autoridades pertinentes, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación.

Por otro lado, ha señalado que, aunque en el reglamento se indica que no habría devolución de cuota de inscripción, ha tomado la decisión de mantener activa la inscripción para la próxima edición. En caso de que alguno de los participantes inscritos no pudiera participar en la próxima edición (2026), se abriría un período de reclamación y devolución de cuota íntegra.