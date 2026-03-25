Una delegación de Údine (Italia) visita Valladolid para compartir iniciativas sobre comercio de proximidad y mercados

Encuentro entre representantes del Ayuntamiento de Valladolid y de la ciudad italiana de Údine. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido este miércoles la visita de una delegación municipal de la ciudad italiana de Údine, dentro del proyecto europeo 'Comercio minorista: revitalizando la ciudad' con el fin de compartir buenas prácticas e intercambiar experiencias en los ámbitos de comercio de proximidad y mercados.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha recibido en su despacho a los representantes de Údine, encabezados por el teniente de alcalde de esa ciudad italiana, Alessandro Venanzi, que han estado acompañados en el Ayuntamiento por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín.

En un comunicado recogido por Europa Press el Ayuntamiento incide en que ambas ciudades "enfrentan retos comunes en esta materia" como "la falta de relevo generacional, el cambio en los hábitos de consumo, la pérdida del comercio tradicional como consecuencia del comercio electrónico y la despersonalización del centro comercial de las ciudades, son algunos de los desafíos compartidos que se abordarán en las sesiones de trabajo".

El Ayuntamiento de Údine ha sido el promotor del proyecto y quien eligió a Valladolid como socio. En este tipo de iniciativas una ciudad interesada en una determinada política urbana busca un socio que tenga ya cierta experiencia y resultados con impacto en la materia, como recuerdan las mismas fuentes.

En concreto, el equipo de Údine ha manifestado su "especial interés" en conocer el sistema de gobernanza empleado en Valladolid y el trabajo colaborativo que realiza el ayuntamiento con las entidades más representativas del sector.

Así, la Mesa de Comercio, en la que el Ayuntamiento colabora con la Cámara de Comercio, Avadeco y Fecosva para desarrollar múltiples acciones de fomento del comercio de proximidad, es considerada una buena práctica que puede demostrar resultados positivos como el éxito del bono comercio o la consolidada campaña del comercio en navidad.

Por eso, están previstas reuniones con estas entidades, así como visitas a zonas comerciales de recientes intervenciones como las de Mantería y Torrecilla.

En este ámbito, el Ayuntamiento tiene intención de dar a conocer el liderazgo que en materia de investigación y estudio tiene la Cátedra de la Innovación para el Comercio de la Universidad de Valladolid, cuya colaboración con el ayuntamiento tendrán también la ocasión de conocer a través de proyectos innovadores como el último estudio de potencial comercial realizado en el barrio del Nuevo Hospital o la aplicación de técnicas de neuromarketing a establecimientos comerciales del centro de nuestra ciudad.

Otro de los focos de interés se centra en las ferias y mercados que se realizan vinculados con fechas o eventos señalados, como el mercado navideño, la feria de artesanía o el mercado castellano, por lo que también está previsto un encuentro con los representantes de la Federación de Oficios Artesanos de Castilla y León, FOACAL.

También esperan que haya oportunidad de intercambiar experiencias sobre los mercados municipales, incluyendo temas como los procedimientos de licitación o la modernización de las instalaciones, en los que el Ayuntamiento presentará sus últimos trabajos. Además, la delegación visitará los mercados de Delicias y del Val.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha valorado esta colaboración así como el hecho que el Ayuntamiento de Údine haya elegido la ciudad vallisoletana para llevar a cabo este proyecto de intercambio de buenas prácticas, ya que "por una parte supone el reconocimiento del valor del trabajo realizado en los últimos años y contribuye a que Valladolid sea conocida como una ciudad referente en apoyo al comercio de proximidad, pero a la vez facilita intercambiar experiencias y conocer desde otro punto de vista otras soluciones o medidas a problemáticas compartidas".

La ciudad de Údine, en el noreste de Italia, tiene unos 100.000 habitantes. Es un centro regional en el área Friuli-Venecia-Julia con economía basada en servicios, comercio y pymes, y destaca por su orientación exportadora y su posición estratégica entre Europa central y el Adriático.

El teniente de alcalde de Údine también ha destacado este encuentro como "una gran oportunidad para intercambiar experiencias sobre los retos y proyectos que comparten hoy muchas ciudades europeas".

"He encontrado muchas similitudes con Udine, nuestra ciudad, tanto en el enfoque estratégico como en las prioridades de desarrollo. Valladolid demuestra una gran capacidad para dar respuestas concretas y eficaces a los desafíos que están definiendo el presente y el futuro de nuestras comunidades europeas", ha añadido.