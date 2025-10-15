El demógrafo belga Michel Poulain comparte en Salamanca las claves de las Zonas Azules, con una alta longevidad

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), promovido por la Fundación General de la USAL, ha reunido en un nuevo capítulo de sus 'Conversaciones en Salamanca: comprendiendo la longevidad' al demógrafo belga Michel Poulain, co-creador de las Zonas Azules, que tienen una alta longevidad.

Durante su intervención, Poulain ha explicado por qué en determinados lugares del mundo, desde Cerdeña hasta Okinawa o Costa Rica, las personas alcanzan edades muy avanzadas con una calidad de vida excepcional.

La clave, ha dicho, no está en el azar, sino en estilos de vida saludables, fuertes lazos comunitarios y entornos sociales y culturales que sostienen el bienestar.

El objetivo del encuentro ha sido entender qué se puede aprender de estas comunidades y cómo aplicar esas enseñanzas para construir sociedades capaces de promover una longevidad consciente y saludable, como han informado a Europa Press fuentes de la Fundación de la Universidad de Salamanca.

La iniciativa forma parte del proyecto Nuevas Sociedades Longevas, aprobado en el marco del Programa Interreg VI-A, España-Portugal, (POCTEP), 2021-2027, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El CENIE se ha subrayado la importancia de la presencia de Michel Poulain en Salamanca y se ha asegurado que demuestra a través de las Zonas Azules que "la longevidad no es solo una cuestión de genética o de avances médicos", sino también de cómo se vive, cómo se cuidan unos a otros y de cómo se construye la comunidad. El reto no es solo añadir años de vida, sino dar calidad a esos años, para lo que considera que se debe aprender de referentes como Poulain y de sus enseñanzas.

"Nuestro compromiso es trabajar para que la longevidad consciente sea un proyecto viable, en el que cada etapa tenga sentido", han añadido las mismas fuentes.

CLAVES

En su conferencia 'Zonas Azules: el arte de vivir más y mejor en sociedades que envejecen', Poulain ha explicado cómo el concepto que identificó junto a Gianni Pes en Cerdeña en el año 2000 se ha convertido en un referente mundial. Estos territorios demuestran que la longevidad no es un fenómeno fortuito, sino el resultado de hábitos de vida saludables, redes comunitarias sólidas y culturas del cuidado que sostienen el bienestar.

Poulain, que es profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y fundador de la organización sin ánimo de lucro Living Blue Zone, ha destacado durante su intervención las siete claves de estos lugares, y que busca transferir a todos los territorios modernos.

"Lo primero es comer sano, pero sin una dieta especial, simplemente no pasarte y consumir comida local y natural. Lo segundo, moverse, hacer deporte, y no tiene que ser de manera excesiva, puede ser algo tan sencillo como ir andando al trabajo. Lo tercero, evitar el estrés en la medida de lo posible y dormir bien. Cuarto, tener contacto con la familia, lo que se une a la quinta clave, que es crear comunidad con la gente que te rodea, tus amigos, tus vecinos... También es importante respetar al planeta y a la naturaleza, y, por último, tener un propósito en la vida", ha enumerado.