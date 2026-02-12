Demolidas las chimeneas de la central térmica Compostilla II de Cubillos del Sil, emblema de la minería de El Bierzo

Archivo - Imagen de archivo de la Central Térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil (León). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Se abre paso una "nueva vida" tras haber cumplido "de manera excelente" su misión

CUBILLOS DEL SIL (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

A las 13.00 horas de este jueves se ha procedido a la voladura de las dos chimeneas y del edificio de tolvas de la central térmica Compostilla II de Cubillos del Sil (León), en el marco de las obras de su desmantelamiento, dejando atrás lo que constituía un emblema de la tradición minera y del patrimonio industrial en El Bierzo.

Para ello ha sido necesario el corte de accesos, el establecimiento de un área de exclusión en un radio de 200 metros y fijar un perímetro de seguridad en torno a las chimeneas y a la nave de tolvas con un radio de 400 metros, además del corte de vías externas, con el fin de garantizar la seguridad.

A las 9.00 horas de este jueves ha comenzado el operativo de seguridad y los trabajos previos a la voladura y en torno a las 14.30 horas se prevé la finalización del dispositivo de seguridad y la apertura del tráfico.

La central térmica de Compostilla, inaugurada en 1972 y ampliada posteriormente hasta 1985, se cerró en junio de 2020, cuando su capacidad era de algo más de 1.000 megavatios. El complejo ocupa una superficie total de unas 375 hectáreas y la central contaba con cinco unidades térmicas, según fuentes de Enel Green Power.

Endesa ha puesto en marcha el Plan Futur-e en el entorno de la central de Compostilla, inscrito en su compromiso con una transición justa que permita avanzar en la descarbonización de la economía siguiendo criterios de sostenibilidad. El objetivo es mitigar las consecuencias sociales y económicas que pueda provocar el cierre de la central y crear valor compartido con todos los agentes locales, según informa la compañía en su página web.

Dicho plan incluye, entre otras actuaciones, el desarrollo de proyectos renovables de 625 megavatios en la zona; la promoción de formación en renovables en el entorno, así como en desmantelamiento de centrales y en sectores de potencial desarrollo para mejorar la empleabilidad y la organización del concurso para la búsqueda de proyectos.

Según la información de Endesa, la Central Térmica de Compostilla cumplió "de manera excelente" su misión. Desde que empezó a operar produjo más de 284 teravatios por hora, lo que equivale al total de la electricidad generada en España en 2018.

"Compostilla busca una nueva vida, un nuevo futuro", señala, a través de un plan de futuro que incluye la recolocación de todos los trabajadores de la planta y el estudio de nuevos proyectos de energía renovable, que supondrían una inversión de unos 240 millones de euros.