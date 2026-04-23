Denuncia en la comisaría la sustracción de su patinete y termina detenido por robar en una decena de coches

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VALLADOLID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de diez robos con fuerza en el interior de vehículos, tres de ellos en grado de tentativa, cometidos mediante un mismo 'modus operandi', según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado 23 de enero, en dependencias policiales se recibieron diez denuncias que presentaban un patrón coincidente: la fractura de una ventanilla para acceder al interior de los vehículos y sustraer los objetos que se encontraban a la vista.

Las investigaciones fueron asumidas por agentes del Grupo 2º de la Comisaría de Valladolid-Delicias, especializados, entre otros ámbitos, en delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

Los funcionarios realizaron diversas gestiones para el esclarecimiento de los hechos, logrando identificar plenamente al presunto autor, un varón detenido por la Policía Nacional en 15 ocasiones y cinco veces por la Guardia Civil, la mayoría por hechos de naturaleza similar.

Durante la investigación se constató que el sospechoso utilizaba patinetes y bicicletas para desplazarse, un recurso habitual en este tipo de delitos debido a su alta movilidad en entornos urbanos, la facilidad para evitar el tráfico y posibles controles policiales, así como la ausencia de matrícula, lo que dificulta su identificación.

La detención se produjo en un giro inesperado de los acontecimientos. Una vez identificado, el varón se personó en dependencias del Grupo 2º de la Comisaría de Valladolid-Delicias para reclamar un patinete que le había sido sustraído y que había sido recuperado previamente por agentes de la Policía Nacional.

En ese momento, y tras confirmar su identidad, fue detenido como presunto autor de los diez robos con fuerza investigados. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad