Denuncia a un varón por agresión sexual en Benavente (Zamora) tras ser abordada cuando practicaba deporte

ZAMORA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha denunciado a un varón de 21 años y nacionalidad brasileña por una presunta agresión sexual cometida en la localidad de Benavente (Zamora). La Guardia Civil ha confirmado la denuncia y ha explicado que los supuestos hechos habrían tenido lugar minutos antes de las seis de la tarde del miércoles 25 de marzo, mientras la presunta víctima se encontraba haciendo deporte en la vía verde de la Ruta de la Plata.

Según el relato de la denunciante, transmitido por la Guardia Civil, un hombre desconocido la habría abordado tras seguirla, la habría lanzado al suelo y le habría practicado tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa.

Ante esta situación, la víctima avisó al Instituto Armado, que envió una patrulla a la zona. Allí, identifico al presunto autor de los hechos, que fue trasladado en calidad de detenido a las dependencias de la Guardia Civil en Benavente.

Por su parte, la víctima fue trasladada primero al hospital de la localidad y, más tarde, al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, donde fue reconocida por un médico forense.

Ya en torno a la medianoche, la agredida presentó denuncia contra este varón que, durante la mañana del jueves, seguía en las dependencias de la Guardia Civil, a la espera de su puesta a disposición judicial.