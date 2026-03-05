Denunciado en Valladolid por llevar marihuana y un hacha en un coche sin ITV y por reparar otro en la calle

Archivo - Sucesos.-Un varón de 78 años pide asistencia sanitaria por dolores y acaba detenido en Valladolid por agredir a su mujer - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han denunciado a un individuo por llevar marihuana y un hacha en un coche, que además carecía de ITV, y por reparar junto a otra personas un vehículo en plena calle, lo que motivó la intervención inicial de los agentes.

Los hechos se produjeron en torno a las 20.00 horas de este miércoles, 5 de marzo, en el barrio de Parquesol, donde la Policía observó a dos personas que reparaban un vehículo en la vía pública, algo que no está permitido por las ordenanzas municipales.

Los agentes procedieron a identificar a los dos individuos, que tenían el coche que reparaban en la calzada y la acera, levantado con un gato y una rueda, y otro vehículo parado junto a él, también ocupando la vía.

Cuando los policías intervenían, comprobaron que el vehículo que no se estaba reparando no tenía ITV en vigor, pero además vieron en un asiento una sustancia vegetal verde que parecía marihuana. Así, procedieron a registrar el coche y, bajo el asiento en el que se encontraba la sustancia, encontraron también un hacha, algo que está prohibido llevar.

Se da la circunstancia de que el individuo tenía orden de alejamiento de una mujer y además había tenido en vigor otra que le prohibía portar armas, aunque ya había vencido.

Ante estos hechos, la Policía Municipal levantaron acta por la reparación del vehículo en la calle, se presentó denuncia por tener la ITV caducada, por la tenencia de la marihuana y portar un hacha.