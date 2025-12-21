Denuncian a un influencer por grabar actividades ilegales en Sierra de Gredos: baños en glaciares, drones y acampadas

1037887.1.260.149.20251221123124 El creador de contenido en uno de los vídeos grabados en Sierra de Gredos. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido digital por realizar diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron tras detectar en diferentes canales digitales diverso contenido audiovisual grabado en enclaves "especialmente sensibles" de este enclave abulense, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

En dicho material se observa al denunciado llevar a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, como vuelo de dron sin autorización en zonas de alta sensibilidad ecológica, acampada no autorizada en áreas sometidas a protección especial, baños en lagunas glaciares --ecosistemas extremadamente frágiles donde esta actividad está prohibida-- y otras acciones que pueden alterar el normal comportamiento de especies en el entorno.

En este sentido, la Guardia Civil ha recordado que el Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio de "gran valor ecológico" que alberga especies "especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido", como el águila real, el buitre leonado o la cabra montés.

Así, actividades como el vuelo de drones, el baño en lagunas glaciares o la acampada no autorizada puede "alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad".