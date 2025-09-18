Denuncian a Suárez-Quiñones por presuntos vínculos con una empresa beneficiada de un macrovertedero en León

Archivo - La urbanización de la fase 3 del polígono El Bayo de Ponferrada y la nueva fase 4 se licitarán después del verano - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete plataformas ecologistas formalizaron ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad en el día de ayer una denuncia contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por sus presuntos vínculos con el grupo empresarial que promueve un "polémico" macrovertedero de residuos en San Justo de la Vega (León).

Entre las entidades denunciantes se encuentran asociaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso o Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible, que han documentado diversas "irregularidades" que consideran constitutivas de delito.

La mercantil Valorización Verde SA es la sociedad beneficiada por ese "proyecto de interés regional" en Castilla y León que conlleva la declaración de utilidad pública y "diversas ventajas" para la empresa al acortarse los plazos, reducirse exigencias y formalidades, "prescindiendo de trámites que son de obligado cumplimiento para otros proyectos", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Plataforma Gestión de Residuos.

Al respecto, ha explicado que la citada mercantil Valorización Verde es una empresa cuyo accionariado estaba supuestamente controlado por la empresa Asturiana de Laminados SA (ASLA), en la que el hijo de Suárez-Quiñones "ostenta o ha ostentado cargos de alta dirección, según obra en documentos oficiales de la propia empresa". "A pesar de ello, el consejero no se abstuvo y concedió los permisos y la declaración de interés regional", ha agregado.

Las entidades denunciantes han manifestado el "claro choque de intereses" producido y que, presuntamente, se ha podido dispensar un "trato de favor" mediante la concesión de esas autorizaciones firmadas por el Suárez-Quiñones.

"CONFUSIÓN ENTRE INTERESES".

"En muchas decisiones políticas del consejero Suárez-Quiñones y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos o privados", han asegurado las entidades denunciantes, que han añadido que los hechos "demuestran que es un peligro para el medio ambiente" que el consejero continúe al cargo de responsabilidades. Esta afirmación, según han aseverado, "ha quedado patente con la desorganización, desaparición y desgobierno durante la respuesta a los incendios a su cargo del pasado mes de agosto".

Adicionalmente, las plataformas ecologistas han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción otros hechos en los que podría estar implicado el consejero en el Parque Natural de Babia y Luna (León) y que "vulnerarían" lo establecido en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León y ser constitutivas de delito.

En este contexto, las entidades ambientales han llamado a "derribar el muro de la impunidad" en la que, según han apuntado, se encuentran instaladas las políticas ambientales de la Junta y a fiscalizar colectivamente su actuación. Por último, han confiado en que la Fiscalía Anticorrupción "pueda llegar al fondo de este asunto".