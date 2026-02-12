Deporte y solidaridad se unen este domingo en la XIV Carrera Monumental Innoporc 'Ciudad de Segovia'

La representante de Innoporc, Ana lázaro; el concejal de Deportes, Jesús Garrido, y el director de la prueba, Daniel Gutiérrez. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La décimo cuarta Carrera Monumental Innoporc 'Ciudad de Segovia' volverá a combinar en la ciudad deporte, promoción turística y solidaridad en la jornada de este domingo 15 de febrero, en un recorrido de 10 kilómetros urbanos. La prueba tiene el patrocinio principal de la empresa segoviana porcina Innoporc y la colaboración del Instituto Municipal de Deportes.

El concejal de Deportes, Jesús Garrido, ha destacado el atractivo turístico y el carácter solidario del evento que le otorgan un "aura y significado especial".

Por su parte, el director de la prueba, Daniel Gutiérrez, ha recordado que la Monumental nació para dar a conocer Segovia a través del deporte, aunando desde sus inicios actividad física, cultura y gastronomía. Desde hace cinco años incorpora un componente solidario: 1 euro de cada inscripción se destina a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia (AFA).

La salida tendrá lugar a las 11.00 horas junto al Acueducto y la meta en el mismo escenario. Los participantes recorrerán 10 kilómetros urbanos, pasando junto a los principales monumentos y edificios emblemáticos de la ciudad. El circuito contará con dos puntos de avituallamiento, uno en el kilómetro 5 y otro en la zona de meta.

NOVEDADES

Como novedad de este año, los dorsales podrán recogerse en Venta Magullo el sábado 14 de febrero, entre las 12.00 y las 19.00 horas, o el mismo día de la prueba en la zona de salida, en el entorno del Acueducto. En este espacio estará presente la asociación Segovia Sin Gluten, que instalará un stand informativo.

Además, la empresa Campesana se suma a la iniciativa y obsequiará a cada participante con media docena de huevos. Para facilitar el acceso, la organización ha acordado con Telpark dos horas de estacionamiento gratuito en el aparcamiento de Padre Claret para los corredores.

La responsable de comunicación de Innoporc, Ana Lázaro, ha destacado "la belleza inigualable de la prueba" y ha añadido la oportundiad para su empresa de apoyar "una iniciativa que fomenta hábitos de vida saludables y promueve valores como el respeto, la superación y la constancia".

En estos momentos, la carrera supera 1.300 inscripciones y la organización confía en alcanzar los 1.500 participantes. El plazo de inscripción finaliza este viernes y puede formalizarse a través de la página web oficial: www.carreramonumentalsegovia.com