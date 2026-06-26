Derechos Sociales cifra en 341 millones el incremento de financiación en Castilla y León para costear la dependencia

Archivo - Un centro de personas mayores en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 340.977.276 euros más a la Junta de Castilla y León entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de la Dependencia.

Así lo plantea, según han señalado fuentes ministeriales en información recogida por Europa Press, el real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Este decreto supondrá "un importante incremento" de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia.

La ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y el Ministerio considera "especialmente significativa" la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128 por ciento y un 100 por ciento, respectivamente.

Estos incrementos, sumados al del 18 por ciento aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al SAAD será "la mayor de su historia".

En lo que respecta a Castilla y León, y de acuerdo con la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en esta comunidad hay 128.001 personas con prestaciones reconocidas.

En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 341 millones de euros más solo en nivel mínimo, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia.

La cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra este lunes 29 de junio.

Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, la Junta de Castilla y León recibirá 113.659.092 euros más en 2026, y 227.318.184 euros más en 2027.

En total, la aportación estatal a la dependencia castellanoyleonesa será de más de 346 millones de euros en 2026 (346.138.308 euros), y de más de 460 millones de euros en 2027 (459.797.400 euros).

Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia castellanoyleonesa hubiera sido "notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado".

En concreto, consideran que en base al número de personas existentes en el Sistema actualmente, se habrían transferido un total de 232 millones de euros a la Junta de Castilla y León en 2026.