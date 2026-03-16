Se derrumba la espadaña de la iglesia del Convento de San Bernardino de Siena en Cuenca de Campos (Valladolid). - FUNDACIÓN REHABITAR TIERRA DE CAMPOS

Fundación Rehabitar Tierra de Campos hace un llamamiento a administraciones y sociedad civil para evitar un colapso mayor del conjunto

CUENCA DE CAMPOS (VALLADOLID), 16 (EUROPA PRESS)

Fundación Rehabitar Tierra de Campos ha expresado su pesar por el derrumbamiento este pasado sábado, 14 de marzo, de la espadaña de la iglesia del Convento de San Bernardino de Siena en Cuenca de Campos (Valladolid), casi 400 días después de la ruina su nave lateral en lo que califica como "una escala más en la lenta desaparición de este monumento".

"Aunque su equilibrio era inestable y su ruina previsible, no por ello nos deja menos consternados, al tratarse de un elemento representativo del conjunto conventual. Afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales, ya que la pieza ha caído sobre los escombros de 2025 y no sobre la propia iglesia, lo que habría afectado a partes importantes de la cubierta y bóvedas de sus naves, actualmente en situación muy precaria", añade el referido colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El convento fue vendido en 1967 por las monjas clarisas y en la actualidad la iglesia es propiedad de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos desde 2018, que la compró para evitar su derrumbe, lo que supuso una apuesta clara de su compromiso con su conservación y puesta en valor.

"Nunca perdemos la esperanza, por eso seguiremos trabajando para evaluar los daños y buscar soluciones urgentes que eviten un colapso mayor del conjunto. Hacemos un llamado a las administraciones competentes y a la sociedad civil para que se sumen a la preservación del Convento de San Bernardino de Siena, evitando su desaparición definitiva. La situación exige una intervención inmediata que garantice la seguridad del edificio y su recuperación para las futuras generaciones", añade la citada entidad.

En el caso de la iglesia, el inmueble tenía problemas y de hecho ya se derrumbó la bóveda del coro, que fue arreglada, en varias fases, con ayudas de la Junta de Castilla y León. El problema es la falta total de medios económicos, ya que la Fundación Rehabitar Tierra de Campos, que se financia a través de las cuotas de sus socios, no tiene capacidad para afrontar la obra de rehabilitación que es urgente.

En febrero de 2025, con ocasión de la caída del muro sur de la iglesia, y con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación, la Fundación mantuvo reuniones con el director general de Patrimonio Cultural, sin resultado alguno. En estos momentos, el edificio está a la espera de la contratación de obras de apeo y desescombro, que promoverá la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Esta es la única ayuda con que se cuenta en este momento, "y es claramente insuficiente para las necesidades de un conjunto patrimonial de primer orden. El círculo vicioso de la España vaciada".

Denuncia el colectivo que la ayuda no llega porque todos los vecinos juntos reclamándolo, "no llega porque el dinero público se invierte en otros sitios, donde va a tener más visibilidad, más rentabilidad, política y económica. Pero el convento es un patrimonio cultural, histórico y económico, dejar que se caiga es la peor opción. Mañana nos arrepentiremos de haber dejado caer el convento, pero ya será tarde. La cuestión es si dentro de unos años habrá algo que salvar, pues el convento se habrá arruinado completamente", advierte Fundación Rehabitar Tierra de Campos.

Por ello, anuncia que va a iniciar una campaña para obtener ayuda y así poder parar la ruina, y anima a todas las personas que quieran apoyar el patrimonio de Tierra de Campos a hacerse socios de la fundación o realizar una donación puntual en el siguiente enlace: https://rehabitartierradecampos.org/amigos-de-la-fundacion